Projection du film animé japonais « Inu-oh » en VOSTFR Cinéma le Basselin Vire Normandie, 2 novembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

À l’occasion de l’événement des 50 ans d’aïkido en Normandie,

L’association « Sans Forme ni Chemin » propose, en partenariat avec le cinéma Art et Essai Le Basselin, une soirée cinéma :

– présentation du théâtre japonais Nô

– projection du film animé japonais « Inu-oh » en VOSTFR

– moment convivial dans l’espace bar du cinéma après le film

lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité physique l’obligeant à cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il rencontre Tomona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier qui fascine les foules et deviennent les premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer à danser et chanter, au risque de déranger l’ordre établi.

Le 7ème art se joint donc à l’événement culturel des 50 ans d’aïkido en Normandie qui aura lieu, pour rappel, les 3, 4 et 5 novembre 2023 au gymnase du Val de Vire – Rue André MALRAUX à Vire Normandie (expositions, spectacle et démonstrations : le tout ouvert à tous et gratuit)..

2023-11-02 18:00:00 fin : 2023-11-02 21:00:00. .

Cinéma le Basselin Place Castel

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



To mark the 50th anniversary of aikido in Normandy,

The « Sans Forme ni Chemin » association, in partnership with the Art et Essai cinema Le Basselin, is offering an evening of cinema:

– presentation of Japanese Nô theater

– screening of the Japanese animated film « Inu-oh » in VOSTFR

– a convivial moment in the cinema bar after the film

lnu-oh, a cursed creature, is born with a physical peculiarity that forces him to hide every part of his body. His life as a lonely outcast changes when he meets Tomona, a blind Biwa player. Together, they create a singular duo that fascinates the crowds and becomes Japan?s first celebrity. To discover the truth about Inu-oh?s curse, they must continue to dance and sing, at the risk of upsetting the established order.

Le 7ème art joins the cultural event celebrating 50 years of aikido in Normandy, which will take place on November 3, 4 and 5, 2023 at the Val de Vire gymnasium – Rue André MALRAUX in Vire Normandie (exhibitions, shows and demonstrations: all open to all and free of charge).

Con motivo del 50 aniversario del aikido en Normandía,

La asociación « Sans Forme ni Chemin », en colaboración con el cine Art et Essai Le Basselin, ofrece una velada cinematográfica:

– presentación del teatro japonés Noh

– proyección de la película de animación japonesa « Inu-oh » en VOSTFR

– un momento de convivencia en el bar del cine después de la película

inu-oh, una criatura maldita, nació con una peculiaridad física que le obliga a ocultar cada parte de su cuerpo. Su vida de marginado solitario cambia cuando conoce a Tomona, una jugadora ciega de Biwa. Juntos, crean un dúo único que cautiva a las multitudes y se convierte en la primera celebridad de Japón. Para descubrir la verdad sobre la maldición de Inu-oh, deben seguir bailando y cantando, a riesgo de alterar el orden establecido.

Le 7ème art se une al acontecimiento cultural de celebración de los 50 años de aikido en Normandía, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2023 en el gimnasio de Val de Vire – Rue André MALRAUX en Vire Normandía (exposiciones, espectáculos y demostraciones: todo abierto a todos y gratuito).

Anlässlich der Veranstaltung « 50 Jahre Aikido in der Normandie »,

Der Verein « Sans Forme ni Chemin » bietet in Zusammenarbeit mit dem Kino Art et Essai Le Basselin einen Filmabend an:

– vorstellung des japanischen Nô-Theaters

– vorführung des japanischen Animationsfilms « Inu-oh » in VOSTFR

– nach dem Film gemütliches Beisammensein im Barbereich des Kinos

inu-oh, eine verfluchte Kreatur, wurde mit einer körperlichen Besonderheit geboren, die ihn dazu zwingt, jeden Teil seines Körpers zu verstecken. Sein Leben als einsamer Außenseiter ändert sich, als er Tomona, einen blinden Biwa-Spieler, kennenlernt. Zusammen bilden sie ein einzigartiges Duo, das die Massen fasziniert und zu Japans ersten Berühmtheiten wird. Um die Wahrheit über Inu-ohs Fluch herauszufinden, müssen sie weiter tanzen und singen und dabei riskieren, die bestehende Ordnung zu stören.

4. und 5. November 2023 in der Sporthalle Val de Vire – Rue André MALRAUX in Vire Normandie stattfindet (Ausstellungen, Aufführungen und Vorführungen: alles für jedermann zugänglich und kostenlos).

