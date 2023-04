Ciné-doudou : « La naissance des oasis » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Ciné-doudou : « La naissance des oasis » Cinéma le 7ème Art, 16 avril 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux . Saint-Paul-Trois-Châteaux ,Drome , Ciné-doudou : « La naissance des oasis » EUR 48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux Drome Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle

2023-04-16 11:00:00 11:00:00 – 2023-04-16

Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drome . EUR Les tout-petits aussi ont droit à leur séance au cinéma : à 11 heures pour ne pas impacter la sieste des plus jeunes cinéphiles, la médiatrice présentera un programme de 5 courts-métrages très colorés intitulé « La naissance des oasis ». mediation@cine-le7emeart.fr +33 4 75 04 72 44 https://www.cine-le7emeart.fr/ Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Saint-Paul-Trois-Châteaux Drome Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux /

Ciné-doudou : « La naissance des oasis » Cinéma le 7ème Art 2023-04-16 was last modified: by Ciné-doudou : « La naissance des oasis » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux 16 avril 2023 48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux Drome Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drome