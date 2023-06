Ciné discussion : Inspirantes Cinéma L’Autan – Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne, 22 juin 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Ciné discussion : Inspirantes Jeudi 22 juin, 20h30 Cinéma L’Autan – Ramonville Saint-Agne Tarif unique de 5 € – Tout public

Ce programme est le fruit du projet « Fais ta séance » piloté par l’Agence Nationale du Court-métrage, qui a confié à un groupe de jeunes cinéphiles de 15 à 25 ans la programmation d’une séance de courts-métrages : visionnage d’un corpus de courts-métrages, sélection de la programmation, communication de la séance et animation le jour J. Ce projet vise à à recréer du lien entre les cinémas et les jeunes.

Au programme :

20h : Pot d’accueil

20h30 : Début de la projection

Une sélection de 4 courts-métrages mettant à l’honneur des personnages et réalisatrices féminins sera présentée et discutée avec les jeunes et le public.

Le monde en soi – Sandrine Stoïanov, Jean-Charles Finck – Animation : 18 min Une jeune peintre est repérée par un galeriste, qui lui propose d'exposer ses œuvres. La jeune femme se lance alors dans un travail acharné. Mais son investissement dans la création finit par la faire sombrer dans le chaos. Internée, elle tente de se reconstruire.

Princesses – Margaux Elouagari – Fiction : 24 min Lindsay et Leslie se retrouvent comme presque tous les jours pour tuer le temps ensemble. Sauf qu'aujourd'hui elles ont envie de sortir de leur quotidien et de vivre quelque chose de spécial.

Elina – Hani Dombe et Tom Kouris Animation – 15 min Elina, adolescente d'origine russe, a émigré en Israël avec sa grand-mère. Elles font partie d'une étrange famille, dans laquelle des plumes poussent sur les corps. Elina, qui veut être adoptée par son groupe d'amis, a du mal à l'accepter.

Mom – Kajika Aki Ferrazzini Animation – 9 min Dans un monde dystopique, filmée par des caméras de surveillance, une petite fille court pour survivre.

Le Sicoval a participé, aux côtés du Cinéma l’Autan et du Centre social de Ramonville, à l’animation de ce projet et à l’accompagnement d’un groupe de jeunes.

