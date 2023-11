Concert « Free for two duet » Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 14 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Concert « Free for two duet » Jeudi 14 décembre, 20h00 Cinéma L’Autan 11€, 8€ (tarif réduit), 10€ sur réservation (sur site AMR jusqu’au 13 décembre, ou par mail), gratuit pour les mineurs

Présentation du concert Free for two Duet

Le duo « Free for two duet » est né en octobre 2022. La conjugaison de la polyvalence de Sylvain Rullier en matière d’instruments à cordes avec la passion d’Anne-Laure Marc pour l’accompagnement permettent à ces deux artistes d’offrir à leur public des soirées à multiples facettes et diverses palettes sonores. Ils lui permettent ainsi de découvrir de magnifiques pièces du répertoire romantique, post-romantique ou contemporain, pour l’émerveillement de tous. Le piano apprêté pour ce concert est un piano Parisot.

Au programme : Bruch, Bloch, Clarke, Williams, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Pärt, Fauré…

Biographies des musiciens

Originaire du Tarn , Anne Laure Marc commence le piano au conservatoire de Castres, et obtient son prix de piano en 1999. En suivant, elle obtient aussi son prix de musique de chambre, harmonie, analyse et continue au conservatoire de Toulouse en accompagnement avec Eloise URBAIN, Nino PAVLENICHVILI et Véronique GRANGE, jusqu’à l’obtention de son DEM. Après avoir donné des cours de piano notamment à des personnes handicapées moteurs et atteintes d’autisme, elle a suivi une formation de musicothérapie à l’A.M.T de Toulouse et d’obtenir son diplôme de musicothérapeute en mars 2020. Passionnée d’accompagnement, elle a travaillé aux conservatoires de Pau et Tarbes et continue actuellement dans des écoles de musique dde la région toulousaine. Elle accompagne de nombreux chœurs de la région, en Ariège, Haute-Garonne et Tarn dont régulièrement le chœur Jeux d’ Y et Jeux d’ Ibis sous la direction de Jean COSTES et Luscinia sous la direction d’Agnès DUTOURNE. Elle joue en concerts dans plusieurs duos parmi lesquels Aphrodite et Sonidos del alma (chant, piano), à Contre-jour (contrebasse et piano), Hyperstène (saxophone et piano), ou Free for two duet (alto/violoncelle et piano).

Fasciné par les instruments à cordes, Sylvain Rullier étudie le violon dans la classe de violon de Clara Cernat ainsi que dans la classe de violon alto dans la classe de Louis Merlet au Conservatoire de Toulouse où il obtient des premiers prix de solfège, violon et musique de chambre. Passionné de musique baroque, il intègre le Pôle des Arts Baroques de Toulouse en violoncelle baroque où il obtient un premier prix. Eclectique et curieux, il se produit dans différents orchestres et ensembles en France et en Europe.

Il enseigne la formation musicale au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse ainsi que le violon et le violoncelle dans plusieurs écoles de musique de la région toulousaine.

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« type »: « link », « value »: « https://sites.google.com/view/amr-ramonville/concerts/prochain-concert?authuser=0 »}, {« type »: « email », « value »: « amrsa@netc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 51 44 18 24 »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

musique classique musique de chambre

Claude Roux