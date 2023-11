Thé au ciné Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 12 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Thé au ciné Mardi 12 décembre, 15h00 Cinéma L’Autan 4.5 euros

Résumé :

Un réalisateur de cinéma revient avec son fils à Alger pour présenter son nouveau film qui raconte l’histoire de son enfance et de sa famille dans l’Algérie des années 60. Le cinéaste se promène dans sa ville natale et, à travers les souvenirs d’un petit garçon pas tout à fait comme les autres, il nous fait revivre les moments de bonheur, de rires et de larmes de son enfance algéroise. C’est tout un univers touchant et une galerie de portraits hauts en couleurs que le film ressuscite.

Bande-Annonce :

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602004&cfilm=308737.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 63 http://lautan.cine.allocine.fr/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

