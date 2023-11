Opéra au ciné : Roméo et Juliette Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Opéra au ciné : Roméo et Juliette Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 2 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Opéra au ciné : Roméo et Juliette Samedi 2 décembre, 14h00 Cinéma L’Autan 16 euros/ 12 euros Nouveau spectacle Coproduction avec le Teatro Real, Madrid Opéra en cinq actes (1867) Musique / Charles Gounod Livret / Jules Barbier et Michel Carré D’après Shakespeare, Romeo and Juliet Direction musicale / Carlo Rizzi Mise en scène / Thomas Jolly Collaboration artistique / Katja Krüger Décors / Bruno de Lavenère Costumes / Sylvette Dequest Lumières / Antoine Travert Chorégraphie / Josépha Madoki Cheffe des Chœurs / Ching-Lien Wu Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris Durée : 3h 17mn Bande annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600959&cfilm=306787.html Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce de Romu00e9o et Juliette (Opu00e9ra de Paris) (Romu00e9o et Juliette (Opu00e9ra de Paris) Bande-annonce VF). Romu00e9o et Juliette (Opu00e9ra de Paris) de Thomas Jolly. », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « Romu00e9o et Juliette (Opu00e9ra de Paris) Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/23/06/27/14/43/3487218.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19600959.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600959&cfilm=306787.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne

