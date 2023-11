LES 30 ANS DE L’AUTAN_CINE CONCERT Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 26 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

LES 30 ANS DE L’AUTAN_CINE CONCERT Dimanche 26 novembre, 16h00 Cinéma L’Autan 6 euros

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s’engager dans l’armée sudiste, mais celle-ci estime qu’il se montrera plus utile en restant mécanicien. Pour prouver à Annabelle qu’il n’est pas lâche, il se lance seul à la poursuite d’espions nordistes qui se sont emparés d’elle et de sa locomotive…

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18367978&cfilm=108016.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00

