LES 30 ANS DE L'AUTAN_CINE RENCONTRE

Jeudi 23 novembre, 20h00
Cinéma L'Autan
6 euros

Résumé : Louise et Sofia, deux jeunes sages-femmes passionnées, rejoignent leur premier poste dans une maternité publique. Mais à peine débarquées, les deux amies se heurtent aux cadences folles d'un service au bord de l'explosion. Entre euphorie des naissances et angoisse de mal faire, des vocations s'abîment, d'autres se renforcent. Leur amitié saura-t-elle résister à pareille tempête ?

Bande-annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600785&cfilm=300213.html

Cinéma L'Autan
place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
05 61 73 89 03
http://lautan.cine.allocine.fr/

Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne

Lieu Cinéma L'Autan
Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
Ville Ramonville-Saint-Agne

