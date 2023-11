LES 30 ANS DE L’AUTAN_CINE RENCONTRE Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 22 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

LES 30 ANS DE L’AUTAN_CINE RENCONTRE Mercredi 22 novembre, 20h00 Cinéma L’Autan 6 euros

Des grandes plaines osages d’Oklahoma aux montagnes d’Occitanie, deux cultures autochtones se parlent et se répondent. Deux femmes nous racontent deux cultures autochtones aux langues menacées. Isabelle l’occitane chez les osages, Chelsea, l’Osage chez les occitans, parcourant les paysages et l’histoire des plaines d’Amérique et des montagnes d’Occitanie.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602947&cfilm=319625.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

« , « type »: « video », « title »: « Un pont au-dessus de l’ocu00e9an Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/23/10/18/16/42/3298868.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19602947.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602947&cfilm=319625.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

