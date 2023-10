COUP DE COEUR Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 2 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième : son grand amour de jeunesse, le poète.

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

2023-11-02T21:00:00+01:00 – 2023-11-02T22:30:00+01:00

2023-11-06T18:30:00+01:00 – 2023-11-06T20:00:00+01:00