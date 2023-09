L’été dernier Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'été dernier

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne, 13 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

L'été dernier
13 – 17 octobre

Cinéma L'Autan

Résumé : Ce film qui présente une emprise amoureuse dans un cadre familial entre deux protagonistes d'âges différents peut troubler un jeune public. Anne, avocate renommée, vit en harmonie avec son mari Pierre et leurs filles de 6 et 7 ans. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre d'un précédent mariage, emménage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père qu'il a une liaison avec Anne. Elle nie.

Bande-annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601748&cfilm=291612.html

Cinéma L'Autan
place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
05 61 73 89 03
http://lautan.cine.allocine.fr/
https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

2023-10-13T21:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne

Lieu Cinéma L'Autan
Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
Ville Ramonville-Saint-Agne

