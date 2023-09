Caillou, chou, hibou Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 11 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Résumé :

Cinq films faits de dessins, de papier, de peluche, pour se raconter des histoires imaginaires, pour sécher ses larmes entouré d’amis, pour aimer l’école… et même la soupe !

Programme :

-La Soupe de Franzy d’Ana Chubinidze (Marionnettes, animation en volume – 8’30 – France – Géorgie – 2021 – sans dialogue)

Extraterrestre solitaire, la cheffe cuisinière Franzy découvre que sa fameuse soupe rose n’est pas seulement délicieuse mais également magique, lorsqu’elle la partage avec des créatures affamées vivant sur une étrange planète…

– Quand je suis triste de Lilit Altunyan (Ordinateur 2D, linogravure – 6’40 – Arménie – France – 2021 – sans dialogue)

Le sourire voyage dans l’univers de la tristesse. Sous l’influence des émotions et des pensées, il se métamorphose et renaît grâce à un baiser d’amour qui lui est donné.

– Théo le château d’eau de Jaimeen Desai (Dessin et animation sur ordinateur 2D – 8’30 – France – Suisse – 2021)

Chaque matin, Théo le château d’eau pleure et trouble la paix du village. Robert et son chien tentent de lui remonter le moral en chantant. Mais Théo n’est pas d’humeur à chanter et essaie de leur échapper, ce qui le conduit vers la ville !

– Le Spectacle de maternelle de Loïc Bruyère (Papier découpé, ordinateur 2D, images réelles – 8’ – France – 2019)

Dans une salle de théâtre, un hibou maître d’école tente de présenter le spectacle de maternelle de fin d’année. Malheureusement pour lui, la soirée ne va pas se dérouler comme prévu, car les péripéties s’enchaînent avant même l’ouverture du rideau…

– Un caillou dans la chaussure d’Éric Montchaud (Marionnettes, animation en volume – 11’28 – France – Suisse – 2020)

Un élève arrive pour la première fois dans sa nouvelle classe. Ce n’est pas un élève comme les autres, il s’agit d’une grenouille dans une classe de lapins. Pourquoi et comment est-il arrivé ici ?… Parviendra-t-il à s’intégrer malgré la barrière de la langue et de la culture ?…

Bande annonce :

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601362&cfilm=314607.html

2023-10-11T16:00:00+02:00

