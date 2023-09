CINE DEBAT : Alfredo Corrado Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 5 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

CINE DEBAT : Alfredo Corrado Jeudi 5 octobre, 20h30 Cinéma L’Autan

Résumé :

Ce documentaire de Julien Bourges rend hommage à Alfredo CORRADO. Considéré comme l’un des acteurs principaux du « Réveil Sourd », il est une figure majeure dans la communauté sourde française.

A travers des entretiens, nous découvrons sa vie de comédien en Amérique en tant que personne sourde et son parcours qui l’a mené à créer IVT (International Visual Théâtre).

Le film est sous-titré en français avec voix-off.

Bande-annonce :

https://vimeo.com/845752023

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 63 http://lautan.cine.allocine.fr/

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/845752023 »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:30:00+02:00

