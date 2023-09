Immanquable Ciné Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Immanquable Ciné Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 4 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Immanquable Ciné 4 – 9 octobre Cinéma L’Autan Résumé : Marc s’enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d’idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes… Bande annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601133&cfilm=297560.html Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Le Livre des solutions (Le Livre des solutions Bande-annonce VF). Le Livre des solutions, un film de Michel Gondry », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « Le Livre des solutions Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/23/08/29/09/16/4664729.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19601133.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601133&cfilm=297560.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T18:30:00+02:00 – 2023-10-04T20:30:00+02:00

