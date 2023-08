Thé au ciné Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 8 septembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Thé au ciné 8 et 12 septembre Cinéma L’Autan

Catherine et Oracio sont conseillers immobiliers et enchaînent les visites de deux biens : une grande maison bourgeoise « piscinable, vue RER », et un petit appartement moderne situé en plein triangle d’or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif : provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, le vrai, l’unique qui leur fera oublier tous les défauts. Celui qui leur fera dire « Wahou ! ».

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 63

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

2023-09-08T15:30:00+02:00 – 2023-09-08T17:00:00+02:00

2023-09-12T15:00:00+02:00 – 2023-09-12T16:30:00+02:00