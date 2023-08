COUP DE COEUR Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

COUP DE COEUR

Cinéma L'Autan
Ramonville-Saint-Agne

7 – 18 septembre

Résumé : Ce film a été présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023. Samet est un jeune enseignant dans un village reculé d'Anatolie. Alors qu'il attend depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d'événements lui fait perdre tout espoir. Jusqu'au jour où il rencontre Nuray, jeune professeure comme lui…

Bande-Annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600707&cfilm=280585.html

Cinéma L'Autan
place Jean-Jaurès
31520 Ramonville-Saint-Agne
05 61 73 89 03
http://lautan.cine.allocine.fr/
https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

