CINE JEUNE PUBLIC Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 26 août 2023, Ramonville-Saint-Agne.

CINE JEUNE PUBLIC Samedi 26 août, 16h00 Cinéma L’Autan

Lorsque Babs, 9 ans, reçoit de son grand-père un cochon nommé Chonchon comme cadeau, elle convainc ses parents de le garder à condition que Chonchon suive une formation de chiot. Mais ses parents ne sont pas la plus grande menace pour Chonchon, car en réalité son grand-père participe secrètement au concours de charcuterie, qu’il compte enfin gagner…

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Chonchon, le plus mignon des cochons (Chonchon, le plus mignon des cochons Bande-annonce VF). Chonchon, le plus mignon des cochons, un film de Mascha Halberstad », « html »: «

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T16:00:00+02:00 – 2023-08-26T17:30:00+02:00

