Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023.

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601378&cfilm=285269.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 63 http://lautan.cine.allocine.fr/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

2023-08-25T21:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:00:00+02:00

2023-09-05T21:00:00+02:00 – 2023-09-05T23:00:00+02:00