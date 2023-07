Le meilleur des Asterix et Obélix Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Le meilleur des Asterix et Obélix Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 4 août 2023, Ramonville-Saint-Agne. Le meilleur des Asterix et Obélix 4 – 14 août Cinéma L’Autan Résumé : Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles.

Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent. Bande-annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18669274&cfilm=28537.html Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Astu00e9rix et Obu00e9lix : Mission Clu00e9opu00e2tre (Astu00e9rix et Obu00e9lix : Mission Clu00e9opu00e2tre version restauru00e9e 4K Bande-annonce VF). Astu00e9rix et Obu00e9lix : Mission Clu00e9opu00e2tre, un film de Alain Chabat », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « Astu00e9rix et Obu00e9lix : Mission Clu00e9opu00e2tre version restauru00e9e 4K Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img3.acsta.net/videothumbnails/23/06/16/11/06/1180422.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/18669274.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18669274&cfilm=28537.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T17:30:00+02:00 – 2023-08-04T19:30:00+02:00

2023-08-14T21:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/