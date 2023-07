Immanquable Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 12 juillet 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Immanquable 12 – 18 juillet Cinéma L’Autan

Résumé :

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023.

Asteroid City est une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués pour leurs créations scientifiques, afin qu’ils présentent leurs inventions. À quelques kilomètres de là, par-delà les collines, on aperçoit des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires.

Bande annonce :

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600531&cfilm=290497.html

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Asteroid City (Asteroid City Bande-annonce VO). Asteroid City, un film de Wes Anderson », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « Asteroid City Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/23/03/29/14/32/4977598.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19600531.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600531&cfilm=290497.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T18:30:00+02:00 – 2023-07-12T20:30:00+02:00

2023-07-18T18:30:00+02:00 – 2023-07-18T20:30:00+02:00