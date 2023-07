CINE JEUNE PUBLIC Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne CINE JEUNE PUBLIC Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 12 juillet 2023, Ramonville-Saint-Agne. CINE JEUNE PUBLIC 12 et 17 juillet Cinéma L’Autan Résumé : À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »… les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés ! Bande-annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598981&cfilm=289992.html Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film La Guerre des Lulus (La Guerre des Lulus Bande-annonce VF). La Guerre des Lulus, un film de Yann Samuell », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « La Guerre des Lulus Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/22/11/29/14/39/4990079.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19598981.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598981&cfilm=289992.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

2023-07-17T15:30:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/