Immanquable

6 – 11 juillet

Cinéma L'Autan

Résumé : Nancy, début de l'été… et Sophie, dite Fifi, 15 ans, est coincée dans son HLM dans une ambiance familiale chaotique. Quand elle croise par hasard son ancienne amie Jade, sur le point de partir en vacances, Fifi prend en douce les clefs de sa jolie maison du centre-ville désertée pour l'été. Alors qu'elle s'installe, elle tombe sur Stéphane, 23 ans, le frère aîné de Jade, rentré de manière inattendue. Au lieu de la chasser, Stéphane lui laisse porte ouverte et l'autorise à venir se réfugier là quand elle veut…

Bande annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601026&cfilm=288420.html

Cinéma L'Autan
place Jean-Jaurès
31520 Ramonville-Saint-Agne
Ramonville-Saint-Agne
31520 Haute-Garonne Occitanie
05 61 73 89 03

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

2023-07-06T21:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

