CINE JEUNE PUBLIC Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne, 5 juillet 2023

CINE JEUNE PUBLIC 5 – 9 juillet Cinéma L’Autan

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent…

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600656&cfilm=279115.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

2023-07-05T15:30:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

2023-07-09T15:30:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00