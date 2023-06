CINE JEUNE PUBLIC Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 17 juin 2023, Ramonville-Saint-Agne.

CINE JEUNE PUBLIC 17 juin – 2 juillet Cinéma L’Autan

Résumé :

Les années 1830, dans les eaux d’une île fictive des Caraïbes. Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie – et la couronne de son père – en danger…

Bande annonce :

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598038&cfilm=247753.html

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film La Petite siru00e8ne (La Petite siru00e8ne Bande-annonce VF). La Petite siru00e8ne, un film de Rob Marshall », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « La Petite siru00e8ne Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img2.acsta.net/videothumbnails/22/09/12/10/51/3166712.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19598038.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598038&cfilm=247753.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

cinéma