COMEDIE Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne COMEDIE Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, 14 juin 2023, Ramonville-Saint-Agne. COMEDIE 14 – 20 juin Cinéma L’Autan Résumé : Omar la Fraise est un bandit à l’ancienne. Contraint à la cavale en Algérie, il vit de petites magouilles, accompagné de son acolyte Roger. Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie… Bande-Annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600718&cfilm=302418.html Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Omar la fraise (Omar la fraise Bande-annonce VF). Omar la fraise, un film de Elias Belkeddar », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « Omar la fraise Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/23/05/04/14/39/1974815.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19600718.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600718&cfilm=302418.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T18:30:00+02:00 – 2023-06-14T20:30:00+02:00

2023-06-20T15:30:00+02:00 – 2023-06-20T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

COMEDIE Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne 2023-06-14 was last modified: by COMEDIE Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne 14 juin 2023