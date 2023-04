CINE JEUNE PUBLIC Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne CINE JEUNE PUBLIC Cinéma L’Autan, 4 juin 2023, Ramonville-Saint-Agne. CINE JEUNE PUBLIC Dimanche 4 juin, 15h30 Cinéma L’Autan Résumé : Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, protégés par un Arbre à Vœux sacré, qui les maintient à l’abri des dangers du monde extérieur. Kerry, une jeune opossum, rêve d’aventure. Alors qu’elle a égoïstement mis en péril la paix qui y régnait, elle doit traverser les terres sauvages entourant la Cité Sanctuaire pour réparer les dégâts qu’elle y a causés. Elle va devoir combattre l’extinction qui menace les habitants de la Cité et tenter de sauver les siens ! Bande-annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600779&cfilm=280717.html Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film L’Arbre u00e0 voeux (L’Arbre u00e0 voeux Bande-annonce VF). L’Arbre u00e0 voeux, un film de Ricard Cussu00f3 », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « L’Arbre u00e0 voeux Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/23/04/20/15/04/5633943.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19600779.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600779&cfilm=280717.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

CINE JEUNE PUBLIC Cinéma L’Autan 2023-06-04 was last modified: by CINE JEUNE PUBLIC Cinéma L’Autan Cinéma L'Autan 4 juin 2023 Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne