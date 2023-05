DOCUMENTAIRE Cinéma L’Autan, 18 mai 2023, Ramonville-Saint-Agne.

DOCUMENTAIRE 18 et 20 mai Cinéma L’Autan

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599767&cfilm=306616.html

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Toute la beautu00e9 et le sang versu00e9 (Toute la beautu00e9 et le sang versu00e9 Bande-annonce VO). Toute la beautu00e9 et le sang versu00e9, un film de Laura Poitras », « html »: «

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T21:00:00+02:00 – 2023-05-18T23:00:00+02:00

2023-05-20T18:00:00+02:00 – 2023-05-20T20:00:00+02:00