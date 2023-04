Festival Cinéminots-Ciné rencontre Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Festival Cinéminots-Ciné rencontre Cinéma L’Autan, 22 avril 2023, Ramonville-Saint-Agne. Festival Cinéminots-Ciné rencontre Samedi 22 avril, 15h00 Cinéma L’Autan Samedi 22 avril à 17h : L’association Toulouse Japon proposera une sensibilisation à l’histoire spirituelle du Japon et un atelier d’initiation à l’écriture de son prénom en japonais – gratuit Résumé : Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée, et d’autres portes s’ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu’elles renferment. L’homme est formel : toute porte ouverte doit être fermée. Là où elle s’est égarée se trouvent les étoiles, le crépuscule et l’aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent. Guidée par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer. Bande annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600338&cfilm=299413.html Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Suzume (Suzume Bande-annonce VO). Suzume, un film de Makoto Shinkai », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « Suzume Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/23/03/15/10/25/2246302.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19600338.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600338&cfilm=299413.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

