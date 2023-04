FESTIVAL MADE IN ASIA Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

FESTIVAL MADE IN ASIA Cinéma L'Autan, 17 avril 2023, Ramonville-Saint-Agne. FESTIVAL MADE IN ASIA Lundi 17 avril, 20h30 Cinéma L'Autan Lundi 17 avril à 20h30 séance accompagnée par Fabien Mauro spécialiste du cinéma asiatique

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

A Séoul, Gang-du tient un petit snack au bord de la rivière où il vit avec sa famille, dont sa fille adorée Hyun-seo. Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière et attaque la foule. Gang-du tente de s'enfuir avec sa fille, mais elle est enlevée brusquement par le monstre, qui disparaît au fond de la rivière. La famille Park décide alors de partir à la recherche de la créature, pour retrouver Hyun-seo…

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

2023-04-17T20:30:00+02:00 – 2023-04-17T23:00:00+02:00

