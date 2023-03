Ciné Rencontre-Cinélatino Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ciné Rencontre-Cinélatino Cinéma L’Autan, 27 mars 2023, Ramonville-Saint-Agne. Ciné Rencontre-Cinélatino Lundi 27 mars, 20h30 Cinéma L’Autan Séance accompagnée par Sébastien Gayraud, écrivain et critique de cinéma. Résumé Francisco, ouvrier exemplaire, meurt broyé par sa machine. Selon ses vœux, on l’enterre avec son livret de travail, preuve de son dévouement à la victoire du socialisme. Or, sa veuve, pour recevoir sa pension de réversion, est obligée de fournir ce fameux livret. Son neveu Juanchín entreprend alors les démarches aussi absurdes que rocambolesques pour le récupérer… Bande Annonce https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597952&cfilm=29731.html Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film La Mort d’un bureaucrate (La Mort d’un bureaucrate Bande-annonce VO). La Mort d’un bureaucrate, un film de Tomas Gutierrez Alea », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « La Mort d’un bureaucrate Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/22/09/02/10/16/2253025.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19597952.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597952&cfilm=29731.html »}] Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

