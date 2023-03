LES EXTRAS DE MARS -CINE PETIT DEJ Cinéma L’Autan, 25 mars 2023, Ramonville-Saint-Agne.

LES EXTRAS DE MARS -CINE PETIT DEJ Samedi 25 mars, 10h00 Cinéma L’Autan

10H Petit dèj offert avant la séance

10h30 : Louise et la légende du serpent à plumes

11h15 : Atelier coloriage et fabrication de masques

Résumé :

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation de Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à plumes…

Bande-annonce :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

