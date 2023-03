Printemps du cinéma Cinéma L’Autan, 19 mars 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Printemps du cinéma 19 – 21 mars Cinéma L’Autan

Le Printemps du Cinéma revient dans tous les cinémas !

Retrouvons enfin Le Printemps du Cinéma pour partager ensemble nos émotions et vivre l’expérience unique de la salle de cinéma !

Du dimanche 19 au mardi 21 mars 2023 inclus, les cinémas seront très heureux d’accueillir l’ensemble des publics au tarif exceptionnel de 5 euros la séance*. (Les tarifs plus avantageux sont maintenus durant la période)

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 63 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T16:00:00+01:00 – 2023-03-19T23:59:00+01:00

2023-03-21T15:00:00+01:00 – 2023-03-21T23:59:00+01:00