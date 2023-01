COUP DE COEUR AFCAE Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

COUP DE COEUR AFCAE Cinéma L’Autan, 7 février 2023, Ramonville-Saint-Agne. COUP DE COEUR AFCAE Mardi 7 février, 20h30 Cinéma L’Autan Film surprise Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. Laissez-vous tenté par le coup de coeur afcae. Un film à découvrir sans a priori et dont on ne vous dit rien ou presque. Mais qu’est ce que c’est? Cette action consiste à proposer chaque mois aux spectateur·rice·s, une avant-première surprise autour de l’un des films soutenus par le groupe Actions Promotion de l’AFCAE. Cela signifie que nous vous proposons de découvrir une oeuvre dont vous n’avez pas encore entendu parler. C’est une vraie surprise dont on ne vous dit rien mais qui est choisie avec soin. Pour preuve, parmi les titres déjà programmés dans les surprises art et essai : Ouistreham-Les passagers de la nuit-Compétition officielle-Revoir Paris…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T20:30:00+01:00

2023-02-07T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

COUP DE COEUR AFCAE Cinéma L’Autan 2023-02-07 was last modified: by COUP DE COEUR AFCAE Cinéma L’Autan Cinéma L'Autan 7 février 2023 Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne