OPERA AU CINE Cinéma L’Autan, 17 décembre 2022, Ramonville-Saint-Agne.

OPERA AU CINE Samedi 17 décembre, 14h30 Cinéma L’Autan

Cendrillon de Jules Massenet handicap moteur mi

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Opu00e9ra national de Paris », « cache_age »: 86400, « description »: « Enchanter son u00e9poque. Telle pourrait avoir u00e9tu00e9 la volontu00e9 de Jules Massenet en mettant en musique le ru00e9cit de Charles Perrault. Avec Cendrillon, le compositeur livre une oeuvre parmi ses plus su00e9duisantes, qui diffu00e8re des autres adaptations lyriques du conte. La malicieuse Lucette et les femmes qui lu2019entourent dictent u00e0 lu2019oeuvre sa tonalitu00e9, dont les nombreuses nuances valident les mots de Claude Debussy qui voyait en Massenet u00ab lu2019historien musical de lu2019u00e2me fu00e9minine u00bb. En confu00e9rant u00e0 la fu00e9e le timbre irru00e9el de colorature, en travestissant le ru00f4le du prince chantu00e9 par une soprano, le compositeur nous offre un festival vocal portu00e9 par une orchestration panachu00e9e, oscillant entre finesse mozartienne, citations stylistiques baroques et grandes inflexions romantiques. Pour lu2019entru00e9e au ru00e9pertoire de lu2019Opu00e9ra de Paris de Cendrillon, Mariame Clu00e9ment joue avec la fu00e9erie du mythe et ru00e9flu00e9chit u00e0 la nature profonde des personnages, tout en les affranchissant de leurs u00e9troits costumes et souliers.nnhttps://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/cendrillon », « type »: « video », « title »: « [TRAILER] CENDRILLON by Jules Massenet », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fkNetoJBo2Y/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fkNetoJBo2Y », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCe-z28nNBebn0zxrOYgb7JA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://www.youtube.com/watch?v=fkNetoJBo2Y

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:30:00+01:00

2022-12-17T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

OPERA AU CINE Cinéma L’Autan 2022-12-17 was last modified: by OPERA AU CINE Cinéma L’Autan Cinéma L'Autan 17 décembre 2022 Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne