Rencontres du cinéma italien / Cinéma L'Autan, 26 novembre 2022, Ramonville-Saint-Agne.

Samedi 26 novembre, 15h00

tarif unique 6 euros

Journée Italienne à l’Autan handicap visuel;handicap moteur vi;mi

17 h : Les 8 montagnes de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597774&cfilm=296539.html Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi Prix du jury au Festival de Cannes 2022 Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié

du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume.

La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa

montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte,

leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort. Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=6nCP9dB4rss 19h 30 : Buffet Italien sur réservation (12 euros adhérents 14 euros non adhérents) 21 h : Nostalgia de Mario Martone Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples.

Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=up__6EXrTuQ

