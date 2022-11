Courts en saison Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Courts en saison Mercredi 23 novembre, 21h00 Cinéma L'Autan

05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires. SEQUENCE COURT Rendez-vous mercredi 27 novembre à 21 h pour une sélection de court-métrages spécial « COUP DE COEUR » TO PLANT A FLAG | Bobbie Peers | Norvège, Islande | 2018 | Fiction | 15’ En préparation de l’alunissage de 1969, la NASA envoie une équipe sur la banquise islandaise. HOLD ME TIGHT | Léoluna Robert-Tourneur | France, Belgique | 2021 | Animation | 6′ C’est une romance amère où la violence de l’attraction entre les personnages finit par les détruire. GOD’S DAUGHTER DANCES | Sungbin Byun | Corée | 2021 | Fiction | 25’ Une danseuse transgenre est appelée à s’inscrire à l’examen médical préalable au service militaire. WILDEBEEST | Nicolas Keppens | Belgique | 2017 | Animation | 19’ Partir en safari est un rêve pour beaucoup d’entre nous. Pour ce couple Linda et Troyer, le rêve se transforme en une véritable aventure lorsqu’ils se retrouvent soudain perdus au beau milieu de la savane. AUTOTUNE | Tania Gotesman | France | 2020 | Fiction | 24’ Issa, un jeune homme de 22 ans, rend service à son meilleur ami Elie et, en dépit de sa droiture, accepte de livrer un pochon de cannabis. Issa tombe sous le charme d’Alma, la cliente. Durée : 1h30

