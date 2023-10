South Town Jazz Festival : Ciné conférence Cinéma l’Atlantic Soustons, 25 mars 2024, Soustons.

Soustons,Landes

« Le Jazz au cinéma » (40′) animé par Hervé Tourneur, suivie du film « Autour de minuit » de Bertrand Tavernier (2’15).

Cinéma l’Atlantic Place Robert Lassalle

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Le Jazz au cinéma » (40′) hosted by Hervé Tourneur, followed by Bertrand Tavernier’s film « Autour de minuit » (2’15)

« Le Jazz au cinéma » (40′) presentado por Hervé Tourneur, seguido de la película « Autour de minuit » de Bertrand Tavernier (2’15)

« Le Jazz au cinéma » (40′) moderiert von Hervé Tourneur, gefolgt von dem Film « Autour de minuit » von Bertrand Tavernier (2’15)

