Ciné-Goûter des Vacances de Noël : »Le peuple loup » Cinéma l’Atalante Gourdon, 27 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:00:00

fin : 2023-12-27

Venez avec vos petits voir ces courts métrages d’animation , et régalez vous d’un goûter !.

Durée : 1H43

Film d’animation de Tomm Moore et Ross Stewart

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.

4 EUR.

Cinéma l’Atalante

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Gourdon