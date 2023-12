Ciné-Goûter des Vacances de Noël : »L’hiver d’Edmond et Lucy » Cinéma l’Atalante Gourdon, 27 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:00:00

fin : 2023-12-27

Venez avec vos petits voir ces courts métrages d’animation , et régalez vous d’un goûter !.

Durée : 45 Minutes

4 courts métrages d’animation de François Narboux

Synopsis

Edmond l’écureuil et son amie Lucy l’oursonne vivent dans un majestueux châtaignier, au coeur de la forêt. En famille et entre amis, ils jouent et grandissent dans une nature riche d’aventures. Même en hiver, quand tout est blanc et silencieux… Ils vont découvrir de belles surprises ! D’après l’oeuvre originale d’Astrid Desbordes et Marc Boutavant Edmond et ses amis, publiée aux Éditions Nathan © 2013

L’Hiver surprise :

L’hiver arrive en avance cette année et Mima n’a pas encore fini sa liste «des choses à faire avant le froid et la neige». Edmond et Lucy font tout pour l’aider et découvrent par la même occasion comment la Nature s’adapte pour supporter cette longue période hivernale.

Le Jour le plus court :

En plein hiver, Edmond et Lucy pestent contre les journées qui sont si courtes. Si seulement ils pouvaient se débrouiller pour allonger le jour… Surtout qu’aujourd’hui c’est le plus court de l’année!

La Chasse aux surprises :

Edmond et Lucy trouvent qu’en hiver la forêt ne réserve aucune surprise. Il fait froid, il neige, tout est blanc… bref, c’est toujours pareil! Pour leur prouver le contraire, Georges-Hibou leur concocte une chasse où chaque trésor découvert est une surprise de la forêt. Elle est vraiment trop forte cette forêt, au point de surprendre Georges-Hibou lui-même!

L’Armée de l’hiver :

Lucy jubile: elle a enfin terminé sa cabane… Mais au moment d’y accueillir ses amis pour y tenir une bataille de boules de neige, elle découvre qu’une tempête de neige l’a faite s’écrouler! Grâce à Edouard, Georges-Hibou et aux incroyables propriétés de la neige, Lucy va finalement construire l’endroit idéal où tenir la plus grande et la plus palpitante des batailles.

4 EUR.

Cinéma l’Atalante

Gourdon 46300 Lot Occitanie



