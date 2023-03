Yohen, l’univers dans un bol Cinéma L’Atalante Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Yohen, l'univers dans un bol
Mercredi 29 mars, 20h30 Cinéma L'Atalante, Bayonne

Jean Girel, céramiste français reconnu pour son travail inspiré par la céramique Song, décide de se lancer un nouveau défi : percer le mystère encore intact des magnifiques bols « Yohen Temmoku » dont il ne reste plus que trois pièces au monde. Une telle réussite confirmerait sa maîtrise totale d’un savoir-faire que l’Extrême-Orient tente aujourd’hui de retrouver. Y parviendra-t-il ? Documentaire. 2018 – 1h12.

Film écrit et réalisé par Yannick Coutheron.

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur, en partenariat avec la Faktoria.

