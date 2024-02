Cinéma Laruns Les chèvres Laruns, vendredi 23 février 2024.

Cinéma Laruns Les chèvres Laruns Pyrénées-Atlantiques

1h40 / Comédie

De Fred Cavayé

Avec Dany Boon, Jérôme Commandeur, Claire Chust

Saviez-vous qu’au 17e siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime ? Maître Pompignac, risée du barreau, pense avoir trouvé l’affaire de sa vie défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d’un maréchal… Mais c’était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert, et surtout sur Josette, qui s’avère n’être autre… qu’une chèvre ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 17:00:00

fin : 2024-02-23

Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

L’événement Cinéma Laruns Les chèvres Laruns a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées