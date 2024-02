Cinéma Laruns L’antilope d’or Cinéma Louis Jouvet Laruns, mercredi 27 mars 2024.

Cinéma Laruns L’antilope d’or Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

0h 43min | Animation, Famille

De Lev Atamanov, Yuri Norstein

Avec Damien Bonnard

Après le succès du Petit hérisson, un nouveau programme somptueux et envoûtant en papier découpé et dessin animé. De la taïga à la jungle, deux magnifiques incarnations de la force de l’amitié face à l’adversité à savourer dès 3 ans.

Programme

La Renarde et le lièvre d’Yuri Norstein (1973, 12′)

A l’arrivée du printemps, la renarde jette le lièvre hors de chez lui et s’installe dans sa maison. Tour à tour, le loup, l’ours, le taureau et le coq vont tenter de l’aider. Mais la renarde n’est pas si facile à déloger !

L’Antilope d’or de Lev Atamanov (1954, 31′)

Au temps des Mille et Une Nuits, un maharaja avide poursuit une antilope dont les sabots produisent des pièces en or. Il capture son ami, un petit garçon, en espérant qu’il le mène à l’animal magique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 16:00:00

fin : 2024-03-27

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

L’événement Cinéma Laruns L’antilope d’or Laruns a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées