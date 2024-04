Cinéma Laruns Kung Fu Panda 4 Cinéma Louis Jouvet Laruns, mercredi 24 avril 2024.

1h 34min | Aventure, Animation, Comédie, Famille, Arts Martiaux

De Mike Mitchell (V), Stephanie Stine | Par Jonathan Aibel, Glenn Berger

Avec Manu Payet, Jack Black, Awkwafina

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes, et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 18:00:00

fin : 2024-04-24

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

