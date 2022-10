Cinéma Laruns : Coup de théâtre Laruns, 21 octobre 2022, Laruns.

Cinéma Laruns : Coup de théâtre

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrnes-Atlantiques Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare

2022-10-21 – 2022-10-21

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare

Laruns

Pyrnes-Atlantiques

1h 38min / Comédie, Policier

De Tom George

Par Mark Chappell

Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard – blasé et revenu de tout – et l’agent Stalker – une jeune recrue du genre zélée – se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. Ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux à leurs risques et périls…

1h 38min / Comédie, Policier

De Tom George

Par Mark Chappell

Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard – blasé et revenu de tout – et l’agent Stalker – une jeune recrue du genre zélée – se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. Ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux à leurs risques et périls…

AlloCIné

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns

dernière mise à jour : 2022-09-28 par