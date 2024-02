Cinéma Laruns Chien de la casse Rue de la Gare Laruns, jeudi 21 mars 2024.

Cinéma Laruns Chien de la casse

1h 33min | Comédie dramatique

De Jean-Baptiste Durand | Par Jean-Baptiste Durand

Avec Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Galatea Bellugi

Dog et Mirales sont amis d’enfance. Ils vivent dans un petit village du sud de la France et passent la majeure partie de leurs journées à traîner dans les rues. Pour tuer le temps, Mirales a pris l’habitude de taquiner Dog plus que de raison. Leur amitié va être mise à mal par l’arrivée au village d’une jeune fille, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d’amour. Rongé par la jalousie, Mirales va devoir se défaire de son passé pour pouvoir grandir, et trouver sa place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

