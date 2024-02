Cinéma Laruns Bob Marley One Love VOST Laruns, mardi 5 mars 2024.

Cinéma Laruns Bob Marley One Love VOST Laruns

1h 47min | Biopic, Drame

De Reinaldo Marcus Green | Par Reinaldo Marcus Green, Zach Baylin

Avec Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton

Bob Marley: One Love célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité.

Pour la première fois sur grand écran, découvrez l’histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l’adversité, le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire. .

Début : 2024-03-05 20:30:00

fin : 2024-03-05

Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

