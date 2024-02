Cinéma Laruns Black Tea VOST Cinéma Louis Jouvet Laruns, mardi 19 mars 2024.

Cinéma Laruns Black Tea VOST Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

1h 49min | Drame, Romance

De Abderrahmane Sissako | Par Abderrahmane Sissako, Kessen Tall

Avec Nina Melo, Han Chang, Wu Ke-Xi

Aya, une jeune femme ivoirienne d’une trentaine d’années, dit non le jour de son mariage, à la stupeur générale. Émigrée en Chine, elle travaille dans une boutique d’export de thé avec Cai, un Chinois de 45 ans. Aya et Cai tombent amoureux mais leur histoire survivra-t-elle aux tumultes de leurs passés et aux préjugés ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

L’événement Cinéma Laruns Black Tea VOST Laruns a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées