Cinéma Laruns 14 jours pour aller mieux. Cinéma Louis Jouvet Laruns, vendredi 15 mars 2024.

1h30min | Comédie

D’Edouard Pluvieux | Par Lionel Dutemple, Edouard Pluvieux

Avec Maxime Gasteuil, Romain Lancry, Zabou Breitman

Maxime, cadre ambitieux et cartésien, ne pense qu’à sa carrière et à son futur mariage avec Nadège, la fille de son patron. Au bord du burn-out, seul à ne pas s’en rendre compte, il se retrouve embarqué par son futur beau-frère Romain au beau milieu de son pire cauchemar… Un stage de bien-être encadré par Clara et Luc, un couple de clairvoyants , avec des stagiaires plus lunaires les uns que les autres.14 jours pour aller mieux, au cours desquels ses principes et préjugés vont être soumis au régime zénitude et bienveillance ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

