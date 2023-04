NOLLYWOOD WEEK : DÉCOUVREZ LE CINÉMA NIGÉRIAN AU MOIS DE MAI À L’ARLEQUIN. Cinéma l’Arlequin Paris Catégorie d’Évènement: Paris

NOLLYWOOD WEEK : DÉCOUVREZ LE CINÉMA NIGÉRIAN AU MOIS DE MAI À L’ARLEQUIN. Cinéma l’Arlequin, 11 mai 2023, Paris. NOLLYWOOD WEEK : DÉCOUVREZ LE CINÉMA NIGÉRIAN AU MOIS DE MAI À L’ARLEQUIN. 11 – 14 mai Cinéma l’Arlequin tarif réduit : 5€ tarif plein : 10€ pass festival : 75€ Le cinéma nigérian est resté méconnu de longues années, mais grâce à l’acharnement des cinéastes et auteurs, le Nigeria est désormais reconnu comme une patrie de cinéma importante. Et qui dit cinéma de qualité, dit festival. Comme depuis dix ans, la Nollywood Week arrive au printemps. Cette année, la dixième édition se tient du 11 au 14 mai au cinéma L’Arlequin, sur la rue de Rennes, dans le 6e arrondissement. Au programme, 9 longs-métrages et 18 courts-métrages issus du Nigeria seront projetés tout au long des trois jours de festivité, où le public pourra également assister à des masterclasses et des conférences autour du cinéma nigérian. Dix invités représentatifs du cinéma nigérian seront également présents : Folarin «FALZ» Falana, Biodun Stephen, Deyemi Okanlawon et bien d’autres. Réservez vos places dès maintenant ! Cinéma l’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.nollywoodweek.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

