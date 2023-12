Avant-première documentaire Ultima Patagonia Cinéma l’Arc en Ciel à Ganges Ganges, 4 décembre 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Balayée par les redoutables vents des cinquantièmes hurlants, plongée sous la pluie trois cents jours par an, l’île Madre de Dios de l’archipel de Patagonie Chilienne n’est connue qu’à travers une série d’expéditions spéléologiques et scientifiques initié.

2023-12-19 20:30:00 fin : 2023-12-19 23:00:00

Cinéma l’Arc en Ciel à Ganges

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Swept by the dreaded winds of the Howling Fifties, drenched in rain three hundred days a year, the island of Madre de Dios in the Chilean Patagonian archipelago is known only through a series of speleological and scientific expeditions initiated by the Chilean government

Barrida por los temibles vientos de los Cincuenta Aulladores y empapada por la lluvia trescientos días al año, la isla Madre de Dios, en el archipiélago chileno de la Patagonia, sólo se conoce gracias a una serie de expediciones espeleológicas y científicas iniciadas por el Gobierno chileno

Die Insel Madre de Dios im chilenischen Archipel Patagonien ist nur durch eine Reihe von wissenschaftlichen und höhlenforscherischen Expeditionen bekannt, die von der UNESCO ins Leben gerufen wurden

